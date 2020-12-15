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Из 10 людей, которые переходят с оккупированной территории на нашу, 7-8 больны COVID-19, - глава Луганской ОГА Гайдай

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Из 10 людей, которые переходят с оккупированной территории на нашу, 7-8 больны COVID-19, - глава Луганской ОГА Гайдай
Из 10 пересекающих линию разграничения в направлении с оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию 7-8 болеют Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Конкретные цифры. На неподконтрольной территории ведь "нет ковида", там же "пневмония" у них и все: "ковида нет", как, собственно, и лечения. Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные", - сказал он на пресс-конференции в рамках форума "Восток возможностей" во вторник.

Гайдай отметил, что часто люди относятся безответственно к наличию у них коронавирусной инфекции, в частности не желают проходит самоизоляцию.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Пусть "кормильцы" сидят "дома" . Нет пенсии ? Пусть путло их содержит .
  • Наталья Киенко
    И что с этими 7-8 "позитивными"? Их пускают к нам, накачивать статистику или отправляют назад? Хотя... о чем это я? Это ж нашилюди, прутся поделиться своим "приобретением" да и кушать они хотят, и лекарств подзакупить. Но главное, опустошить банкоматы на КПВВ за себя и за ТОГО парня, который сейчас "на блок посту" дежурит... с гранатометом! Будь моя воля, я бы под предлогом пандемии, карантина НИ одного "нашеголюдя" сюда не пустила. Это как раз тот случай, когда говорят СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ, ВСЕ РАВНО В ЛЕС СМОТРИТ. А эти в раSSию.
  • Serg Sergeev
    А шо вы хотели от цирка?
    Эпидемия.... Карантин.....По Украине- ограничения, за границу- ограничения.... А с оккупироваными, где х-й ложили на ковид - свободный вьезд
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