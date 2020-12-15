Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова госпитализирован с COVID-19, срок его ареста истекает 16 декабря: полиция обещает завтра доставить его в суд

Полицейские 16 декабря доставят подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд для решения вопроса о мере пресечения.

Об этом информирует полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра полицейские повторно доставят подозреваемого в суд с учетом всех необходимых требований защиты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Судебный процесс по убийству Тлявова, произошедшему 31 мая 2019 года в Киевской области, продолжается в Переяслав-Хмельницком районном суде, и у подсудимого 16 декабря завершается избранная мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Поэтому сторона обвинения подала ходатайство на продление меры пресечения.

"Однако 10 декабря стало известно, что подозреваемый заболел коронавирусом. Его госпитализировали в Переяславскую центральную районноую больницу. Учитывая стабильно нормальные показатели температуры тела и сатурации, было принято решение доставить подозреваемого на судебное заседание 14 декабря ", - сообщили в ведомстве.

Полицейские, надев медицинские защитные костюмы и средства индивидуальной защиты, доставили подсудимого в помещение суда. Уточняется, что фигурант также был одет в необходимые средства защиты для полного исключения возможного распространения инфекции.

"Но суд принял решение о переносе судебного заседания по избранию меры пресечения на 16 декабря. Кроме того, запретил судебной охране впускать подозреваемого в помещение суда. От участия в заседании в онлайн-формате сторона защиты отказалась", - отмечается в сообщении.

После этого полицейские сопроводили фигуранта в больницу и взяли палату под круглосуточную охрану.

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"Полиция повторно напоминает, что срок меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве завершается 16 декабря этого года. И если не состоится судебное заседание, на котором будет принято решение о следующей мере пресечения, фигурант фактически будет свободен в своих действиях. Поэтому для того, чтобы не допустить такого развития событий, полицейские прилагают все усилия, чтобы фигурант прибыл на судебное заседание", - акцентировали в ведомстве.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.