Продлевать "особый статус" Донбасса постоянно невозможно, и лучше бы отказаться от него сейчас, а не позже - "слуга народа" Яременко

Экс-дипломат, депутат СН Богдан Яременко раскритиковал решение Верховной Рады на год продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Свое мнение Яременко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что Минские соглашения не являются путем к миру, и выполнить их в полной мере невозможно.

"Нельзя давать обещания, которые не выполнишь. А ничего из того, что пусть и с оговорками, но гарантирует действующий и продленный в действии закон - амнистия и т.д. - не реализуется никогда в той форме, в которой прописано в этом законе", - написал Яременко.

Депутат считает, что Украине рано или поздно придется отказаться от Минских соглашений, и лучше бы сделать это сейчас.

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"Какую бы форму выхода из Минских договоренностей (эволюционную или революционную) мы бы не выбрали - последствия все равно будут. Но более благоприятной международной ситуации преодолеть эти последствия может не быть. А сейчас ситуация благоприятная из-за того, что РФ и США упорно разрушают договорную базу по другим вопросам, а Германия и европейцы из-за дела Навального переживают очередное обострение отношений с РФ", - считает экс-дипломат.

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При этом Украина могла бы остаться в переговорном процессе, но подтолкнула "партнеров по переговорам" к осознанию того, что нужно двигаться дальше.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.