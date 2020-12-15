Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета

Народные депутаты "Слуги народа" на заседании фракции во вторник вечером познакомятся с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики, образования и науки. На заседании также ожидают президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила журналистам в Верховной Раде заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Будем знакомиться с тремя кандидатами на должности трех министров соответственно. Это министр ветеранов. Господина Бессараба на этом посту заменит женщина... Далее рассматривается кандидатура на должность министра энергетики. На эту должность рассматривается Юрий Витренко... И третий кадровый вопрос - это Министерство образования. На эту должность предлагают исполняющего обязанности Шкарлета", - отметила Янченко.

Депутат также подтвердила, что в заседании фракции должен принять участие президент.

Также на Цензор.НЕТ: Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук. ФОТО