Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания штаба "Партии регионов" в 2014 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
"Против меня выдвинуты обвинения, дело передается в суд. Следствие завершено", - сообщила Черновол, выйдя из здания Государственного бюро расследований.
Чорновол назвала обвинения "полным бредом". Она хочет как можно скорее получить приговор, который по ее мнению, должен быть оправдательным. В противном случае Черновол может грозить пожизненное заключение, добавила она.
"Но я готова принять и этот приговор, потому что я считаю, что он ускорит конец этой бестолковой зеленой власти", - заявила политик.
Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.