Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону", - сказано в заявлении.
В частности, среди "угроз стабильности" в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии.
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"Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и привела к перемещению половины населения", - говорится в заявлении.
Помпео обвинил Россию в том, что она продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии.
"В Ливии Россия поддержала наступление (сторонников Халифы Хафтара. - Ред.) на ливийскую столицу Триполи, убивая мирных жителей и подрывая усилия ООН принести в страну мир. Кроме того, Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН", - заявил Помпео.
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Помпео в заявлении напомнил об инциденте с высылкой российских дипломатов из Греции в 2018 году, а также указал на то, что "богатые россияне, многие из которых связаны с Кремлем, отмыли миллиарды долларов через Кипр и Мальту".
"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео.
Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты.
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