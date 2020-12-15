Новости

Виновные должны понести уголовную ответственность, – Кличко отреагировал на инцидент на Шулявском мосту

100 19350
Виновные должны понести уголовную ответственность, – Кличко отреагировал на инцидент на Шулявском мосту
Главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Виновные должны понести уголовную ответственность.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", – подчеркнул Кличко.

По словам главы города, заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" обратилось с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и сам мэр Кличко.

"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента. Виновные должны понести уголовную ответственность", – резюмировал Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения. ВИДЕО+ ФОТО

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    А почему Всегда Должны , а не понесли когда подписывали Акт Выполненных Работ.
  • Денис Шпортун
    Партнера/подельника к ответственности притянешь? Которому постоянно разрешал увеличивать стоимость строительства? Смешно прямо.
  • Alexey Poltorak
    Ага, и те кто бабло им отлистывал.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости