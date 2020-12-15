Виновные должны понести уголовную ответственность, – Кличко отреагировал на инцидент на Шулявском мосту

Главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Виновные должны понести уголовную ответственность.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", – подчеркнул Кличко.

По словам главы города, заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" обратилось с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и сам мэр Кличко.

"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента. Виновные должны понести уголовную ответственность", – резюмировал Кличко.

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