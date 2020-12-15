Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 901 женщине, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил 901 женщину, воспитавшую до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, звания "Мать-героиня".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент подписал Указ №568/2020 от 15 декабря 2020 года "О присвоении почетного звания "Мать-героиня".

Согласно документу, за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развитие их творческих способностей, формирование высоких духовных и моральных качеств награждена 901 украинская женщина.

Почетное звание "Мать-героиня" присвоено многодетным матерям, воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

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