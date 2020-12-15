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Подросток угостил одноклассниц неизвестной жидкостью, двое детей в реанимации, - полиция

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Подросток угостил одноклассниц неизвестной жидкостью, двое детей в реанимации, - полиция
В Каменском Днепропетровской области 14-летний школьник принес на уроки неизвестную жидкость и угостил ею двух девушек 13 и 14 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Через некоторое время детям стало плохо, и они были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас парень и одна из девушек находятся в реанимации под наблюдением врачей, другая девочка находится дома на амбулаторном лечении", - сказано в сообщении.

Полицейские сейчас выясняют, что за жидкость подросток принес в школу и где ее взял.

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Автор: Ольга Лузан

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