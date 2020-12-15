Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - сказал Разумков на заседании парламента во вторник вечером.

После этого он закрыл вечернее заседание Рады. В следующий раз депутаты соберутся завтра.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на вечер 15 декабря запланировано заседание фракции партии "Слуга народа", на котором президент Зеленский представит депутатам кандидатов на должности глав министерства по делам ветеранов, министерства образования и министерства энергетики.