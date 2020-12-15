Новости

Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку, - Разумков

5 46413
Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - сказал Разумков на заседании парламента во вторник вечером.

После этого он закрыл вечернее заседание Рады. В следующий раз депутаты соберутся завтра.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на вечер 15 декабря запланировано заседание фракции партии "Слуга народа", на котором президент Зеленский представит депутатам кандидатов на должности глав министерства по делам ветеранов, министерства образования и министерства энергетики.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Люцифер
    Они что-то учуяли.
  • Огусто
    Поверье гласит: если крысы бегут со стоящего в порту корабля, ему суждено утонуть в ближайшем плавании. Грызуны якобы замечают мелкие трещины в бортах судна, способные дать течь.

    Я нінащо не натякаю, але...???
  • Andriy Kalnyshevsky
    просто уже прибарахлились
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости