Чорновол - героиня Революции Достоинства, она находится под защитой украинского народа, - Порошенко
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
Порошенко отметил, что нынешняя власть Зеленского отпускает в Россию настоящих преступников, зато преследует украинских патриотов.
"Вы надеялись Татьяну запугать. Вы открыли ящик Пандоры предъявлением этого обвинения. Потому что до этого вы отпустили в Россию беркутовцев, на руках которых кровь Небесной Сотни. Их вы отпустили в Россию. Затем вы отпустили в Россию Цемаха, на руках которого кровь невинных жертв рейса МН17", - напомнил Порошенко.
"Потом вы отпустили в Россию "вагнеровцев". С риском для жизни Украинской разведчики собрали их всех, все это кодло, которое убивало украинцев и должны были задержать их на территории Украины. Вы слили информацию, совершив государственную измену, отпустив их в Россию. А сейчас вы препятствуете созданию временной следственной комиссии в Верховной Раде относительно государственной измены", - отмечает пятый Президент.
"Вы пытаетесь руками Татарова, и Бабикова, и Смирнова сейчас отмазать даже Януковича. Вы пытаетесь сейчас сделать из Татьяны человека, которая виновата в Революции Достоинства. Я вам подчеркиваю: за участие в Революции Достоинства в той роли, которую сыграла Татьяна, будут давать ордена. Будут награждать государственными наградами", - убежден Порошенко.
Он отметил, что сегодня этим псевдообвинительным приговором ГБР вынесло приговор себе. "Следователи, которое это подписали, вы будете за это отвечать. Это я вам обещаю. Вы будете отвечать не только в Украине, вы будете отвечать перед всем миром. Вы этим подписали приговор себе, своей системе", - отметил Порошенко.
"Именно такие как Татьяна составляют символ украинского политика, украинской добровольца, украинского волонтера, символ женщины - украинки. Абсолютно бескомпромиссная, женщина, потерявшая на войне мужа, которую пытались запугать титушки, но которая смело выступала и против Януковича, и против его титушок, и против Портнова, и тех, кто в ГБР пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров. На переднем крае была Татьяна Чорновол", - напомнил Порошенко.
"Я еще раз подчеркиваю - мы Татьяну не оставим одну, она находится под охраной украинского народа. Запомните и услышьте", - предостерег лидер оппозиции.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".