Во время демонтажа палаток на Майдане на полицейских напала "группа нетрезвых мужчин", - МВД
Об этом сообщает пресс-центр МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"Правоохранители демонтировали установлены на Майдане Независимости палатки. При этом группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, в результате чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами. По данному факту начато уголовное производство", - сказано в сообщении.
В МВД добавили, что организаторы акции не сообщали заранее о своих планах установить на Майдане палатки, и с учетом этого полицейские решили их демонтировать.
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"По факту травмирования полицейских во время акции на Майдане Независимости начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица правонарушителей", - добавили в МВД.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.