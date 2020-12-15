Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года, - министр соцполитики Лазебная

Если в ближайшее время не начнет работать накопительная пенсионная система, государству придется для финансирования пенсий повысить единый социальный взнос или другие налоги.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью изданию "Лига", сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2021 году мы также не введем второй уровень. Возможно, с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", – подчеркнула министр.

Лазебная считает, что если накопительная пенсионная система не начнет работать в ближайшее время, для финансирования пенсий государство будет вынуждено повысить единый социальный взнос или другие налоги, за счет которых наполняется госбюджет.

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Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683 и правительственный №4408).

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

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