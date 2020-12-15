В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко

В Государственном бюджете на 2021 год расходы на культуру, креативныу индустрии, туризм и информационную политику будут больше, чем в 2020 году.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь окончательно: 12 млрд 524 млн 251,1 грн. Нам удалось отстоять больший бюджет, чем в прошлом году. Даже в его сокращенной редакции. А это - наглядная демонстрация постепенного изменения восприятия роли культуры для государства", - отметил Ткаченко.

Министр сообщил, что уже в следующем году удастся начать реализацию ряда запланированных программ. В частности, среди нового, но амбициозного - Большая Реставрация, Центры культурных услуг, программы для народных художественных промыслов и популяризации чтения, системное развитие и продвижение внутреннего туризма, строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства, Музея Голодомора, Музея Бабьего Яра и Отраслевого государственного архива, программы информационной безопасности и медиаграмотности.

Также планируется создание двух новых институций: Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции охраны культурного наследия.

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По словам Ткаченко будет дорабатываться вопрос повышения зарплат, которые в сфере культуры ниже средней на 28%.

Напоминаем, 15 декабря Верховная Рада во вторник приняла Государственный бюджет на 2021 год,