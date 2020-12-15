Протестующие предприниматели собираются заночевать на Майдане. ВИДЕО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Протестующие принесли с собой подушки и одеяла, собрали денег, чтобы купить еды.
Учасники акції на підтримку ФОПів вирішили залишитися на майдані до ранку. З собою мають подушки та ковдри pic.twitter.com/ITnjgoN0Sf— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) December 15, 2020
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.
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Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.