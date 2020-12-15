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Апелляционная палата ВАКС отменила подозрение Холоднюку

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Апелляционная палата ВАКС отменила подозрение Холоднюку
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила подозрение Зеновию Холоднюку.

Такое решение суд принял в понедельник, 14 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

14.12.20 года была удовлетворена апелляционная жалоба стороны защиты, которой было отменено постановление Высшего антикоррупционного суда от 25.11.20 и отменено подозрение Холоднюку Зеновию Васильевичу по ч. 1 ст. 255 УК Украины (участие в преступлениях, совершенных преступной организацией) и ст. 351-2 УК Украины (создание искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов).

Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда окончательное, вступившее в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напоминаем, 29 октября Высший совет правосудия уволил Холоднюка с должности главы Государственной судебной администрации.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Volodimir L
    Судова система в Україні, так і не народившись, сконала остаточно в утробі держави. А успішних держав без справедливої судової системи НЕ БУВАЄ.
  • Наталья Киенко
    ФСЁ- белый и пушистый НАВСЕГДА!!!
  • Andriy Kalnyshevsky
    от и судьи ВАКС прибарахлились.
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