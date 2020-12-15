Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане

Рада приняла бюджет и продлила особый статус Донбасса, а еще собирается назначить новых министров. В центре Киева - протесты и столкновения с полицейскими, Татьяне Чорновол предъявили обвинение в убийстве при поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году - главные новости Украины 15 декабря.

Новый бюджет, новые министры и старый особый статус Донбасса

Верховная Рада приняла бюджет на 2021 год. 289 голосов "за" дали депутаты "Слуги народа", "За майбутнє", "Довіри" и внефракционные. Больше всего денег в 2021 году получат Минсоцполитики, Минфин и Минздрав, но вообще-то траты пришлось подсократить по сравнению с первоначальным планом: по словам министра финансов Сергея Марченко, единственные, кому не урезали финансирование - это сектор безопасности и обороны.

Тратить деньги госбюджета в следующем году могут пятеро новых министров: их Рада собирается назначить в четверг, а пока с кандидатами познакомились на заседании фракции Зеленский и "слуги народа". Новых руководителей могут получить Минобразования, Минэкологии, Минэнерго, Минагропромышленности и Министерство по делам ветеранов. Ожидается, что последнее возглавит генерал-майор Юлия Лапутина - ветеран, экс-замначальника Центра спецопераций "А" СБУ.

Также Рада сегодня на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. "За" проголосовали 304 депутата. "Слуга народа" Яременко решение критикует: мол, выполнить Минские соглашения все равно невозможно, и если от них отказываться, то лучше сейчас, чем после.

Протесты ФОП

Предприниматели целый день протестовали в центре Киева и остались ночевать на Майдане. Они требуют, чтобы правительство не запрещало им работать во время локдауна с 8 по 24 января. Между протестующими и полицейскими постоянно возникали стычки, силовики применяли слезоточивый газ. В Нацполиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках. Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция их снесла. Поэтому они собираются ночевать на привезенных с собой подушках и одеялах.

Татьяну Чорновол обвинили в умышленном убийстве

Речь идет о гибели человека при пожаре в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года. Государственное бюро расследований завершило расследование и передает дело в суд. Чорновол назвала обвинения "полным бредом" и хочет как можно скорее получить оправдательный приговор.

За Чорновол вступились Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

На Шулявском мосту в Киеве рухнули столбы

Движение было перекрыто, из-за этого, а еще из-за протестов в центре весь Киев встал в пробках. Кличко заявил, что виновных в обрушении столбов нужно посадить, а прокуратура Киева начала уголовное дело.

Депутаты мечтают о красивой жизни

Сразу двоих "слуг народа" поймали на том, что на работе они думают совсем не о работе.

Валерий Колюх выбирал во время заседания Рады отель в Доминикане за $6750, а его коллега Олег Семинский - изучал комплектации новых "Мерседесов".