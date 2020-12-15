Канада обнародовала отчет о гибели самолета МАУ в Иране

Канада будет продолжать борьбу за права родственников жертв катастрофы самолета МАУ в Иране на справедливость и надлежащее возмещение.

Об этом говорится в отчете, подготовленном специальным советником премьер-министра Джастина Трюдо по этой авиакатастрофе Ральфом Гудейлом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада продолжит энергично работать с Международной группой координации и реагирования над привлечением Ирана к ответственности за сбивание PS752 и над нахождением определенных механизмов справедливости, требуя полных репараций от Ирана жертвам, их родственникам и привлеченным государствам", - отмечается в отчете.

"Канада исследует все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства и международных организаций и агентств, чтобы напоминать миру о трагедии PS752, почтить и помянуть жертв, добиться возмещения и сделать небо безопасным для международной гражданской авиации", - говорится в отчете.

Отчет почасово описывает реакцию правительства Канады на информацию о гибели вблизи Тегерана пассажирского самолета и ставит ряд вопросов, на которые должна ответить иранская сторона.

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В документе выражается поддержка канадской инициативе "Безопаснее небо", призванной исключить повторение трагедий самолетов рейса PS752 и MH17, а также содержится призыв уделять особое внимание потребностям родственников жертв авиакатастроф.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

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