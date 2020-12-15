На должность главы Минветеранов есть еще один кандидат - Порхун, - нардеп СН Качура
Об этом сообщил в Telegram депутат "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.
"На должность Министра по делам ветеранов профильный комитет предложил своего кандидата - Порхуна Александра", - написал он.
При этом на заседании фракции, на котором рассматривали кандидатуры, Порхуна не было. "Слуги народа" заслушали претендующую на эту должность Лапутину.
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Александр Порхун - первый замминистра по делам ветеранов. Герой Украины. На выборах в 2019 году был доверенным лицом Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министерство по делам ветеранов может возглавить генерал-майор Юлия Лапутина - ветеран, экс-замначальника Центра спецопераций "А" СБУ.