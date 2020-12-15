Нардеп "Голоса" Стефанишина о бюджете-2021: С апреля вся помощь по COVID-19 остановится

Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина говорит, что с апреля вся помощь по COVID-19 остановится, а на вакцину от коронавируса в госбюджете на 2021 год заложили в 6 раз меньше средств, чем нужно.

Об этом она заявила в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"В госбюджете мы имеем проблему. С апреля месяца вся помощь по коронавирусу остановится, на нее больше не будет средств. Там средств реально хватит на три месяца. Это в том числе касается и доплат медицинским работникам. Эти 300% о которых все уже год говорят, тоже хватит только на три месяца", - говорит Стефанишина.

По ее словам, на вакцину от коронавируса заложили 2,6 миллиарда гривен, а на самом деле нужно около 15, а это в 6 раз больше.

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Напомним, что 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год. Документ предусматривает доходы в сумме 1,92 трлн грн, расходы - 1,328 трлн грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.