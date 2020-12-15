Facebook удалил сотни аккаунтов российских ботов

Ботов поймали на "неаутентичном поведении" в Facebook и Instagram, их целью были страны Африки и Ближнего Востока.

Об этом компания сообщает в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ.

Всего было удалено 3 независимых друг от друга сети ботов: одна была организована из Франции, две других - из России.

"Люди, стоящие за этой деятельностью, координировали действия друг друга и использовали фальшивые учетные записи как центральную часть своих операций, чтобы ввести пользователей в заблуждение относительно того, кто они и что они делают", - пояснили в Facebook.

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Первая российская сеть состояла из 63 Facebook-аккаунтов, 29 страниц, 7 групп и 1 Instagram-аккаунта. Они были нацелены на "неаутентичное поведение" в Центральноафриканской Республике, Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике, Южной Африканской Республике и в диаспоре ЦАР во Франции.

Эти аккаунты прославляли правительство Центральноафриканской республики, публиковали новости о российской вакцине от COVID-19 и критиковали правительство Франции.

Вторая российская сеть состояла из 211 Facebook-аккаунтов, 126 страниц, 16 групп и 17 Instagram-аккаунтов, которые демонстрировали "неаутентичное поведение" в Ливии, Судане и Сирии.

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Эти боты распространяли дезинформацию, высказывались в поддержку Каддафи, критиковали правительство национального согласия в Триполи и Турцию.