Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции"

Роман Путин, двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина, создал политическую партию "Россия без коррупции".

Решение о создании партии было принято на съезде в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Роман Путин с июня 2020 года возглавлял партию "Народ против коррупции", которая была зарегистрирована в 2013 году. Партия планировала участвовать в выборах в Госдуму и во всех выборах или довыборах, которые состоятся в 2021 году. Но Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции РФ и постановил ликвидировать политсилу.

Роману Путину 43 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Англоязычная Wikipedia пишет, что у него есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.

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Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.