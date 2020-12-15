Новый генсек ОБСЕ Шмид посетит Донбасс, как только карантин из-за COVID-19 ослабят, - МИД
5311
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с новоназначенным генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, Кулеба поздравил Шмид с назначением, пожелал плодотворной работы и успехов на ответственном посту.
"Он пригласил собеседницу осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с Автономной Республикой Крым: "Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ".
Хельга Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Генеральный секретарь заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году", - говорится в сообщении.