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Если бы мы приняли предложение Степанова, то пришлось бы забирать деньги у работников образования и пенсионеров, - министр финансов Марченко

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Если бы мы приняли предложение Степанова, то пришлось бы забирать деньги у работников образования и пенсионеров, - министр финансов Марченко
Министр финансов Сергей Марченко считает манипуляцей заявление министра здравоохранения Максима Степанов о необходимости приоритетного финансирования медицины в государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"У нас в правительстве много министров. Нельзя в период пандемии манипулировать этими вещами и заявлять, что эта сфера должна быть приоритетной. Потому что если бы мы приняли предложение Степанова, то пришлось бы где-то забирать эти деньги — возможно, у работников образования, возможно, у пенсионеров, а мы этого позволить не можем.

Вместе с тем мы гарантируем рост зарплат медиков на 30%, бюджет на медицину вырос на 50 млрд по сравнению с 2019 г., а по сравнению с 2020 г. – на 36 млрд. Это мы обеспечим", — сказал глава Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов просит парламент дать достойные зарплаты медикам

Напоминаем, ранее глава Минздрава степанов неоднокрано заявлял о необходимости увеличения расходов на медицину в госбюджете-2021.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Стрелок
    а может у полиции дбр и генпрокуратуры с ОПой забрать?
    да не, бред какой то..
  • Tania Shevchenko c2fcd63d
    вариант забрать у бени, конечно, не рассматривался
  • Viktor Turchanikov
    Пришлось забрать бы деньги у министерства финансов.
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