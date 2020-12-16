Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Правоохранителей в центре столицы стало меньше. При этом автобусы с силовиками припаркованы вдоль Крещатика в районе возле Майдана Незалежности.
Ситуация остается спокойной.
Фото: Анатолий Сирык, Укринформ
Напомним, 15 декабря в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.
Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.