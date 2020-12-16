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Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане. ФОТОрепортаж

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Несколько сотен участников акций протеста физических лиц - предпринимателей решили ночевать на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Правоохранителей в центре столицы стало меньше. При этом автобусы с силовиками припаркованы вдоль Крещатика в районе возле Майдана Незалежности.

Ситуация остается спокойной.

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Несколько сотен митингующих предпринимателей остались на Майдане 03
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Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Напомним, 15 декабря в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.

Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    треба їм покрутити відео с "жартами" їх улюбленого члєнограя, про "ібонітовие палочки"!
    сподіваюся будуть сміятися, "смішніж" "жарти"!!! а сміх подовжує життя...
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Главное не порох....
    , что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
    ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
    .
    лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
    .
    ================== -=
    ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г..
  • Алекс Мышкевич
    идиоты, а ведь могли же в 19-м проголосовать за "Барыгу" и теперь не морозиться 😕
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