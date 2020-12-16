Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию"

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов прокомментировал события на Майдане, объявление подозрения в убийстве Татьяне Чорновол и защиту коррумпированного чиновника со стороны Офиса Президента.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Беркут снова бьет граждан на Майдане Незалежности. Таню Чорновол официально обвиняют в убийстве при штурме офиса Партии регионов. Коррумпированного чиновника из ОП защищают на высшем уровне. Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию?", - отметил Сенцов.

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