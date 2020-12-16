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Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию"

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Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию"
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов прокомментировал события на Майдане, объявление подозрения в убийстве Татьяне Чорновол и защиту коррумпированного чиновника со стороны Офиса Президента.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Беркут снова бьет граждан на Майдане Незалежности. Таню Чорновол официально обвиняют в убийстве при штурме офиса Партии регионов. Коррумпированного чиновника из ОП защищают на высшем уровне. Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию?", - отметил Сенцов.

Сенцов о происходящем в Украине: Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию 01

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Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию" - Цензор.НЕТ 1753
  • esperansa002014
    Революция. А чтобы что? Чтобы 73% быдло радостно побежало голосовать за нового бубочку консерву разумкова?

    Нам бы Пороха и военную хунту лет на 5-10, тогда бы что-то путное вышло бы...
  • orionemc2 a7fce8b3
    революционируй не революционируй, а малоросский скот всегда выберет своего Кравчука вместо Черновола...и радостно побежит лизать сапоги мышебратьям.
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