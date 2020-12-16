Брата мэра Киева Кличко ввели в Международный зал славы бокса
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Украинский боксер, один из самых титулованных чемпионов в истории супертяжелого веса, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко введен в Международный зал боксерской славы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на klitschko-brothers.
Украинец впервые участвовал в номинации, где был еще 41 боксер. Кличко победил путем голосования членами экспертного жюри. Вместе с ним в Зал также ввели Флойда Мейвезера и Андре Уорда.
Отмечается, что Владимир Кличко стал вторым украинцем в Международном зале после брата Виталий.
Владимир Кличко провел 69 боев в своей профессиональной карьере, выиграв 64 из них (54 - досрочно). Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.
Владимир Кличко является одним из самых доминирующих чемпионов мира в истории супертяжелого веса.