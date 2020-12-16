В Польше хотят еще на месяц продлить карантин, чтобы избежать третьей волны COVID-19

Третья волна эпидемии коронавируса может крайне нагрузить медицинскую систему Польши, поэтому действующие карантин необходимо продлить как минимум до 17 января.

Об этом после встречи в Бюро национальной безопасности Польши сообщил глава минздрава Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я представил президенту видение, что угроза третьей волны коронавируса реальна. Сейчас у нас около 10 тыс. случаев инфицирования ежедневно. Если третья волна стартует с этого уровня, можем ожидать значительную эскалацию (эпидемии. - Ред.) и нагрузку на систему здравоохранения", - подчеркнул Недзельский.

Он заявил, что будет рекомендовать продлить еще на месяц (до 17 января) карантинные ограничения. Решение по этому делу будет принимать правительственный кризисный центр во главе с премьером Матеушем Моравецким.

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По словам Недзельского, февраль-март - период значительного роста заболеваемости гриппом, но тогда еще не будет вакцинирована значительную часть населения для выработки общего иммунитета. Поэтому усиление карантина, по его мнению, позволит избежать третьей волны эпидемии COVID-19.

Как сообщалось, Польша закупила 62 млн доз вакцины против коронавируса, что позволяет сделать прививки более 60% населения страны. Первая партия в количестве 1,1 млн доз может поступить в страну в январе.

Согласно проекту программы, который еще предстоит утвердить, сначала вакцинировать будут медиков и работников социальных служб. После того прививки будут делать лицам в возрасте от 60 лет, а также военнослужащим. Следующий этап охватит профессиональные группы: учителя, работники критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновники, задействованные в борьбе с пандемией. К ним также присоединятся лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания. Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения.

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С начала эпидемии в Польше выявили более 1,1 млн случаев COVID-19. Вылечились около 900 тыс. человек, умерли - почти 23 тыс.