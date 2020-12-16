В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 242 человека;
летальных случаев - 264;
выздоровели - 12549 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).
За все время пандемии в Украине
заболели - 919 704 человека;
выздоровели - 535 417 человек;
летальных случаев - 15 744;
проведено ПЦР-тестов - 5125389.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - рассказал Степанов