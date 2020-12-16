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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549
В Украине по состоянию на утро среды, 16 декабря, зафиксированы 10 622 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 549 человек, умерли 264 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 02госпитализированы - 3 242 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 02летальных случаев - 264;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 02выздоровели - 12549 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 02осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 07заболели - 919 704 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 07выздоровели - 535 417 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 07летальных случаев - 15 744;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 07проведено ПЦР-тестов - 5125389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - рассказал Степанов

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 12

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Андрей Пухир
    Судя по смертности нам продолжают врать про число заболевших.
  • Gar
    Хотелось бы. Но почему тогда растет госпитализация? И количество умерших не падает.
  • Pavel Jaba
    Госпитализируют у нас 10% (не раз тот же Степанов озвучивал статистику)... выходит, уже 32000 в сутки... в реалии еще больше, если нормально тестировать, как в цивилизованых странах...
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