По результатам первого квартала 2021 года будет создан спецфонд для борьбы с COVID-19: там будут средства на вакцинацию и поддержку медиков, - Разумков

Средства специального фонда в 2021 году пойдут на борьбу с коронавирусной болезнь, финансирование вакцинирования и на повышение зарплат медикам, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда скорее всего по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат", - сказал Разумков в эфире телеканала "1+1" утром в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что вначале при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год создавать "отдельный фонд" не планировали, однако после консультаций с представителями фракций, Кабинета министров все-таки решили такой фонд создать.

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Разумков отметил, что этот фонд не будет называться "ковидным" и объем средств в нем будет меньше, чем в созданном в этом году "ковидном фонде". При этом спикер обратил внимание на то, что законопроект о госбюджете на 2021 год, принятый Верховной Радой во вторник, предусматривает средства для борьбы с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе для министерства охраны здоровья, образования, МВД.