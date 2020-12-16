Протест ФОПов: митингующие провели ночь на Майдане, был один конфликт с полицией при попытке установить генератор. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Сначала протестующие собрались в правительственном квартале, а затем маршем двинулись по центру Киева. На Майдане колонну остановили и митингующие решили поставить там палатки. Тогда возникли первые столкновения с полицейскими. Все это время улица Крещатик была перекрыта для транспорта. Движение возобновили лишь около восьми вечера, несмотря на то, что несколько сотен митингующих остались на Майдане ночевать.
Тенлеканал "НАШ" сообщает, что ночь на Майдане провели несколько сотен протестующих. Ночь прошла спокойно. Был лишь один конфликт с полицией при попытке митингующих установить генератор для нагрева воды. Правоохранители не дали митингующим установить генератор.
Также по данным канала акция протеста ФОПов начинается и под зданием Верховной Рады.