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Протест ФОПов: митингующие провели ночь на Майдане, был один конфликт с полицией при попытке установить генератор. ВИДЕО

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Протест ФОПов на Майдане Незалежности сегодня продолжается. О бессрочном митинге и "налоговом Майдане" они объявили накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сначала протестующие собрались в правительственном квартале, а затем маршем двинулись по центру Киева. На Майдане колонну остановили и митингующие решили поставить там палатки. Тогда возникли первые столкновения с полицейскими. Все это время улица Крещатик была перекрыта для транспорта. Движение возобновили лишь около восьми вечера, несмотря на то, что несколько сотен митингующих остались на Майдане ночевать.

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Тенлеканал "НАШ" сообщает, что ночь на Майдане провели несколько сотен протестующих. Ночь прошла спокойно. Был лишь один конфликт с полицией при попытке митингующих установить генератор для нагрева воды. Правоохранители не дали митингующим установить генератор.

Также по данным канала акция протеста ФОПов начинается и под зданием Верховной Рады.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    ФОПи уявили себе рушійною силою двох Майданів. Виявилося, що це не так. ФОПи можуть бути і власне бул рупою підтримки. Рушійною силою були патріоти. Справжні. Безбашенні. Патріоти країни, а не власних кишень, чи шлунків. Патріоти, які вміють думати і які не вірять телевізору, а лише власному серцю, які не змінюють принципи, але змінюють обставини згідно з власними принципами. Коли людині є що втрачати (як ФОПам), вона не піде до кінця. Підтримавши свого часу Зєлєнского, ФОПи зрадили рушійну силу Майданів - цих 25 відсотків, для яких Україна - понад усе. І тепер власне стає очевидно, що без патріотів ФОПи не здатні навіть захистити власний бізнес.
  • саша паламарчук
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  • саша паламарчук
    Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор - Цензор.НЕТ 8688
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