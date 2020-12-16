COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1858, Одесская область - 861 и Запорожская - 801

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г.Киев (1858), Одесской (861) и Запорожской (801) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 16 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1858 человек.

Общее количество инфицированных составляет 95 160 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 631 человек, за прошедшие сутки - 21. С начала эпидемии выздоровели 29 897 пациентов.

По состоянию на 16 декабря количество активных больных Киеве составляет 63 979 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Запорожская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 861 человек. Общее количество инфицированных составляет 59 974 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 835 человек, за сутки - 20. С начала эпидемии выздоровели 22 262 пациента. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 500 человек.

В Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 665 человек. Общее количество инфицированных - 43 835. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 425 человек, за минувшие сутки - 29. С начала эпидемии выздоровели 13 178 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области - 31 185.