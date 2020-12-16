"Дія" за двое суток приняла 133,9 тыс. заявок ФЛП и наемных работников на получение 8 тыс. грн помощи, - Федоров

Портал "Дія" получил 133,874 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В целом на 7:00 среды - 133 874 успешные заявки. Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", - написал он в своем Телеграм-канале.

По статистике получения заявок через мобильное приложение "Дія" было подано 108 545 тыс. и через портал - 25 329 тыс.

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Наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.