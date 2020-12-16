Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной. Статистика по госпитализации "пугающая", - Степанов. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.
"На сегодняшний день мы видим определенную такую стабилизацию по уровню заболеваемости COVID-19. Ситуация остается достаточно напряженной, но все же нам удалось полностью остановить рост числа больных коронавирусной болезнью. 10 тыс. 622 заболевших за прошедшие сутки при почти 12,5 тыс. выздоровевших. Я думаю, что многие из вас глядя на эти цифры в том числе смотрит на статистику по госпитализированных., уверен, что эта статистика пугает (достаточно высокие цифры) по госпитализации - 3242 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки. Но, при этом, количество выписанных у нас составляет 3473 человека, то есть, почти на 200 человек больше было выписано из стационаров", - сообщил Степанов.
Он отметил, что на сегоднний день в Украине более 34 тыс. коек с подведенным кислородом, и в Минздраве продолжают увеличивать их количество, поскольку Минздрав готовится к разному развитию событий.