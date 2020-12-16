Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной. Статистика по госпитализации "пугающая", - Степанов. ВИДЕО

Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной. За сутки госпитализировали 3242 человека, что является "пугающей статистикой", но, при этом, выписано из стационаров 3473 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.

"На сегодняшний день мы видим определенную такую стабилизацию по уровню заболеваемости COVID-19. Ситуация остается достаточно напряженной, но все же нам удалось полностью остановить рост числа больных коронавирусной болезнью. 10 тыс. 622 заболевших за прошедшие сутки при почти 12,5 тыс. выздоровевших. Я думаю, что многие из вас глядя на эти цифры в том числе смотрит на статистику по госпитализированных., уверен, что эта статистика пугает (достаточно высокие цифры) по госпитализации - 3242 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки. Но, при этом, количество выписанных у нас составляет 3473 человека, то есть, почти на 200 человек больше было выписано из стационаров", - сообщил Степанов.

Он отметил, что на сегоднний день в Украине более 34 тыс. коек с подведенным кислородом, и в Минздраве продолжают увеличивать их количество, поскольку Минздрав готовится к разному развитию событий.

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