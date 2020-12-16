Версия, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки, вызывает много вопросов, - глава МИД Канады Шампань
Об этом Шампань заявил в интервью CBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Канада не верит в версию Ирана о причинах катастрофы рейса МАУ.
"Мы должны дать процессу идти своим чередом. Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов", - сказал Шампань.
Также в МИД Канады выразили беспокойство качеством информации о расследовании катастрофы, предоставленной иранской стороной.
"Я буду подвергать сомнению все, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету", - добавил Шампань.
Он отметил, что сейчас сложно разобраться в причинах катастрофы, так как Иран не предоставляет Канаде доступ к свидетелям, уликам и подозреваемым.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.