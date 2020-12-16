Контрразведка СБУ блокировала попытку вывоза из Украины авиационного оборудования военного назначения. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что махинацию планирует менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, специализирующейся на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.

Отмечается, что злоумышленники скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, у компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения.

Продукция в установленном законом порядке направлена на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Операция проводилась Управлением СБУ в Николаевской области совместно с Черноморской таможней Гостаможслужбы.







Фото: сайт СБУ