Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська
"Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16/09/2020. Напомню, тогда своим решением КСУ установил 3-месячную отсрочку потери в силу норм закона… в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ", - написал Малюська на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром, передает Цензор.НЕТ.
При этом он добавил, что решение КС, которое вступило в силу, никоим образом не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого НАБУ.
"НАБУ продолжает полноценно работать и выполнять свои функции… Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ", - подчеркнул Малюська.
По словам министра юстиции, план властей в связи со сложившейся ситуацией в этом вопросе состоит из двух частей.
Первая часть заключается в том, чтобы вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. "Единственный возможный механизм такого возвращения - изменения в Конституцию. Проект таких изменений сейчас обсуждается народными депутатами", - отметил он.
Второй пункт плана заключается в том, чтобы на переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ (не касающиеся назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом. "Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под №4437. Ожидаем его рассмотрение парламентом уже этой зимой", - отметил министр.
По словам Малюськи, согласно такому плану Сытник продолжит работать директором НАБУ и выполнять свои функции либо до дня избрания нового директора по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закон о НАБУ), или до истечения срока своего назначения - 16 апреля 2022г (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).
"Директор НАБУ может быть освобожден раньше срока, указанного выше, только в случае возникновения оснований, определенных частью 4 статьи 6 закона о НАБУ (увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и т.д.). Ни одного из таких оснований сейчас не существует", - подчеркнул министр юстиции.