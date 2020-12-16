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Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов

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Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов
В Министерстве здравоохранения опасаются роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с большой тревогой смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после празднования новогодних праздников. Большая просьба соблюдать все меры. Не забывайте о маске, соблюдайте дистанцию, избегайте массового скопления людей", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, министерство сейчас готовится к разным сценариям развития событий связанных с COVID-19.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Lyk Omore
    Опасается он. На новогодние праздники надо было локдаун объявить.и отменить все корпоративы, утренники, гуляния. А потом уже поздно .
    Блин, то штрафы по 17 000 грн за прогулки в парке без маски весной налаживали, когда не было ничего, а то массовые мероприятия в закрытых помещениях не запрещают зимой в разгар пандемии.
  • Леопольд Пупкин 96fd9223
    Что бы не было вспышки после праздников, ограничения нужно вводить ДО праздников, как делают во всех нормальных странах.
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  • Володимир Д
    Дебилоиды, дегенераты зелёнорыговские.
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