Зарплату медработников могут привязать к прожиточному минимуму, - Степанов
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В Минздраве подготовили законопроект, который устанавливает минимальную заработную плату медиков, привязанную к прожиточному минимуму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"На прошлой неделе я своим коллегам из правительства направил на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, такой законопроект должен стать законом, и в Украине должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают медикам.