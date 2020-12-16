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Зарплату медработников могут привязать к прожиточному минимуму, - Степанов

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Зарплату медработников могут привязать к прожиточному минимуму, - Степанов
В Минздраве подготовили законопроект, который устанавливает минимальную заработную плату медиков, привязанную к прожиточному минимуму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На прошлой неделе я своим коллегам из правительства направил на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, такой законопроект должен стать законом, и в Украине должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают медикам.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    привяжите лучше свои зарплаты к минимальны и не более прожиточного минимума...
    а то как судье-прокурору от 100 000 грн так находятся деньги...а как медику так по-минимуму... чтоб не сдох (пардон)
  • Fedor Skrepnuy
    Лучше привязать к минимальной пенсии, причем за 2000 год, а ещё лучше вообще не платить- сами мол выбрали такую профессию, клятва мол и вообще, нахрена медикам зарплата чёт больные принесут, а похарчеваться можете и в больничной столовке, да и жить на работе- всех экономия, и всегда при деле- светя другим сгораю сам )))
  • Lvbnhj
    Що воно меле .Здається для працюючих прожитковий трохи більше 2 тисяч *
    .Вже було 4 т.баксів для вчителів .
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