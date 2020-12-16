Зарплату медработников могут привязать к прожиточному минимуму, - Степанов

В Минздраве подготовили законопроект, который устанавливает минимальную заработную плату медиков, привязанную к прожиточному минимуму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На прошлой неделе я своим коллегам из правительства направил на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, такой законопроект должен стать законом, и в Украине должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают медикам.

Читайте: Компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших из-за COVID-19 медиков, - Bihus.Info. ВИДЕО