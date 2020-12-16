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"Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продолжают протестовать на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Несколько сотен предпринимателей продолжают протестовать на Майдане Незалежности в ценнтре Киева. Часть участников акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной.Однако с утра между митингующими и полицией произошел конфликт из-за машины с озвучкой. Правоохранители отказались пропустить на Майдан машину со звуком и оборудованием для обустройства сцены.  ФОПы выступали против введения жесткого карантина в начале 2021 года, обязательных кассовых аппаратов, за пересмотр системы компенсаций малому бизнесу на время карантина и за мораторий на все виды проверок бизнеса до завершения карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протест ФОПов: митингующие провели ночь на Майдане, был один конфликт с полицией при попытке установить генератор. ВИДЕО

За акцией наблюдает правоохранители.

Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 01
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 02
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 03
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 04
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 05
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 06
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 07
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 08
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 09
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 10
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 11
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 12
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 13
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 14
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 15
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 16
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 17
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 18
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 19
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 20
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Смерть - это не локдаун. Смерть - это биомасса, наделенная избирательным правом. На целых 5 лет!
  • Iv Zhip 49dc9d16
    "Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 6954
  • Kirill Ponomarev
    Политических требований нет и не будет от этих ходячих желудков. А значит их просто будут издить, а настоящие патриоты их не поддержат.
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