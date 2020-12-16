"Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Несколько сотен предпринимателей продолжают протестовать на Майдане Незалежности в ценнтре Киева. Часть участников акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной.Однако с утра между митингующими и полицией произошел конфликт из-за машины с озвучкой. Правоохранители отказались пропустить на Майдан машину со звуком и оборудованием для обустройства сцены. ФОПы выступали против введения жесткого карантина в начале 2021 года, обязательных кассовых аппаратов, за пересмотр системы компенсаций малому бизнесу на время карантина и за мораторий на все виды проверок бизнеса до завершения карантина.
За акцией наблюдает правоохранители.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ