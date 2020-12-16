"Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продолжают протестовать на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Несколько сотен предпринимателей продолжают протестовать на Майдане Незалежности в ценнтре Киева. Часть участников акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной.Однако с утра между митингующими и полицией произошел конфликт из-за машины с озвучкой. Правоохранители отказались пропустить на Майдан машину со звуком и оборудованием для обустройства сцены. ФОПы выступали против введения жесткого карантина в начале 2021 года, обязательных кассовых аппаратов, за пересмотр системы компенсаций малому бизнесу на время карантина и за мораторий на все виды проверок бизнеса до завершения карантина.

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За акцией наблюдает правоохранители.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ