За сутки в МВД выявили 360 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве. ИНФОГРАФИКА

За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 360 сотрудников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Количество больных COVID-19 правоохранителей: за сутки 360 новых случаев. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано: в Запорожской (40), Черкасской (25) областях и городе Киев (+64)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 26 669 правоохранителей, выздоровели - 25 736, умерли - 86.

Станом на ранок середи зафіксовано 360 нових випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС.

На прошлой неделея COVID-19 диагностировали у 2173 правоохранителей МВД.

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Напомним, что в Украине 16 декабря зафиксировано уже 919 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч.