Сторонники оппозиции в Армении перекрыли дорогу в Грузию, требуя отставки Пашиняна

Сторонники оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли автотрассу, связывающую республику с Грузией.

Об этом сообщили в среду армянские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Демонстранты перекрыли автодорогу, ведущую из Гюмри в Бавра, населенный пункт рядом с грузинской границей, говорится в сообщении News.am.

Читайте также: Оппозиция в Армении выдвинула ультиматум Пашиняну: отставка до полудня 8 декабря

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.