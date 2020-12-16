За сутки в ВСУ выявили 144 новых случая коронавируса, всего болеет 3 186 человек, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 144 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 16 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3 186 человек",- сказано в сообщении на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, из 144 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 128 человек.

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Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии выздоровели – 9 145 человек, летальных случаев - 33. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 421 человек.



