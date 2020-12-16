Новости

Рада уволила министра ветеранов Бессараба. ВИДЕО

5 88123
Верховная Рада поддержала увольнение с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

 "За" проголосовал 251 народный депутат, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что Бесараб подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Как сообщалось, на должность министра ветеранов могут назначить генерал-майора Юлию Лапутину.

Смотрите также: Рада сегодня рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Один з тверезо мислячих людей... (Знаю його особисто)...Але "тверезо мислячі" "ЗЕ-владі" не потрібні, бо на їх фоні вони виглядають ідіотами...
  • Яр Холодний
    Та того що мізки є, і зрозумів : "нема чого з гімном ЗЕленим співпрацювать - зробить нічого не зможе, тільки в нього запаскудиться..."
  • Яр Холодний
    "Дурню" пишеш ти... Я цю людину знав, бо кілька разів, по роботі, контактував... Тому можу допустить, знаючи його характер, що так і було - він міг і матюків нагнуть, якщо чув ідіотські розпорядження... А от ти його зовсім не знаєш... Так що заткнись і не корч з себе "знавця людських душ"...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости