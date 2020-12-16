Рада уволила министра ветеранов Бессараба. ВИДЕО
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Верховная Рада поддержала увольнение с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.
"За" проголосовал 251 народный депутат, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что Бесараб подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Как сообщалось, на должность министра ветеранов могут назначить генерал-майора Юлию Лапутину.