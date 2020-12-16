Рада сняла возрастные ограничения для работы на госслужбе
Как передает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 300 нардепов.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран членов Европейского Союза и Конституции Украины.
Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65 - летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.
Принятый законопроект предусматривает, что дальнейшее их пребывание на госслужбе возможно не более чем до 70-ти лет.