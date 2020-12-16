В результате ДТП в Запорожской области погибла 5-летняя девочка, еще четыре человека госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"14 декабря примерно в 16:20 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2108" на автодороге "Каменка-Днепровская - Большая Белозерка - Веселое" вблизи села Заветное выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109", за рулем которого находился 29-летний водитель.
В салоне первой легковушки находилась 28-летняя пассажирка, а во второй - 26-летняя женщина и 5-летняя девочка.
В результате аварии ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице. Водители и их пассажиры с телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках расследования уголовного производства.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или "102".
Напомним, что в Запорожской области полицейские оперативно задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем пенсионера.