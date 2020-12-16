Послы ЕС одобрили продление экономических санкций против России, - Йозвяк

Послы стран Европейского союза одобрили продление экономических санкций против России. Санкции за военную агрессию будут продлены еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России еще на 6 месяцев", - отметил Йозвяк.

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Отметим, действие этого пакета санкций истекало 31 января 2021 года. Таким образом, ограничительные меры продлены до 31 июля 2021 года.

Напомним,экономические санкции против России ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых банков и компаний, а также запрещают финансовую помощь и посредничество для российских финансовых институтов.