Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро открыто заявляет о сливе Офисом генпрокурора дела "Роттердам+" о нанесении ущерба государству на сумму свыше 39 млрд грн.

Об этом говорится в телеграм-канале НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в бюро подчеркивают, что нынешний прокурор в деле Виталий Пономаренко не способен довести его до суда, поскольку он, несмотря на шесть обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть производство, тем самым лишив государство даже шанса на победу в соревновательном процессе, которая стала бы основой для дальнейшего возмещения ущерба.

"Вполне естественно, что при таких обстоятельствах следствие настаивает на замене прокурора. Однако это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис Генерального прокурора саботирует", - отмечают в НАБУ.

В бюро также подготовили презентацию о ходе расследования дела "Роттердам+".

Ранее НАБУ заявляло, что доказательств по делу "Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия.

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Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".