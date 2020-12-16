За сутки из-за COVID-19 в Киеве умер 21 человек, выявлено 1858 новых случаев, среди заболевших 141 ребенок и 70 медиков, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки COVID-19 в Киеве заболели 1858 человек, 21 человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1858 больных COVID-19. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксирован 1631 летальный случай от вируса. На сегодняшний день уже 95 160 подтвержденных случаев заболевания", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 1001 женщина в возрасте от 18 до 91 года и 71 девочка от 12 дней до 17 лет, а также 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет и 70 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели также 70 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 29 897 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 593, Днепровском - 260 и в Соломенском районе - 161 случай.

"Немного уменьшилось в последние дни количество больных, нуждающихся в госпитализации. Но не уменьшается число людей, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии, - отметил мэр Киева. - В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1998 больных коронавирусом. Из них 16 детей, 1169 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1444 человека, на аппаратах ИВЛ - 32 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - 48 %", - отметил Кличко.