Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина
5 18512
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия внефракционного народного депутата Руслана Требушкина.
Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Требушкин был избран мэром г.Покровск (Донецкая область).
"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Требушкина Руслана Валерьевича, избранного в одномандатном избирательном округе №50, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - указано в тексте документа.